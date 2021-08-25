روزنامة الأسبوع كَنْدَاكَةٌ تُوَدِّعُ طَاغِيَة! - كمال الجزولي

2021/08/25 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

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#كمال_الجزولي الاثنينتكاد كلُّ النَّظريَّات المفسِّرة لظاهرة «الدَّولة» تُجمع على عناصرها الثَّلاثة: الشَّعب، والإقليم، والسُّلطة.



أمَّا في ما يتَّصل بكونها «جهازاً وظيفيَّاً» يمثِّل «ضرورة المُلك» بالمصطلح الخلدوني، أو «طبقيَّة القمع» حسب كارل ماركس، أو «مشروعيَّة العنف» وفق ماكس فيبر، فقد أخذت تتراجع، مع تطوُّر المعارف العلميَّة، الأفكار الأسطوريَّة عنها كآلة محايدة.



فمنذ وقوع الانقسام التَّاريخي حول وسائ ......





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