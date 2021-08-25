في فكر غرامشي السياسي - رشيد غويلب

2021/08/25 | 07:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#رشيد_غويلب بقلم: فيليب بليسترجمةربما امتلك الشيوعي الإيطالي أنطونيو غرامشي رؤية أكثر واقعية بشأن ما تقدمه التحليلات الماركسية من سبل تحقيق الانتصار السياسي، والقوى الاجتماعية التي تساهم في هذا الانتصار.



وقد صدر، مؤخرا، عن دار نشر” شميلنغ” كتاب “فكر غرامشي السياسي” لأستاذ العلوم السياسية يوهانس بيلرمان تناول مدخلا في تفكير غرامشي.



يقدم المؤلف لمحة عامة عن مسار السكرتير العام الأسبق للحزب الشيوعي ا ......





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