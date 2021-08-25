2021/08/25 | 07:28 - المصدر: عين العراق

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الأخبار المحلية

الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 07:08 صباحاً | عدد القراءات : 21

وزير البيئة: أبراج الهاتف النقال آمنة من الإشعاع

طمأنت وزارة البيئة المواطنين بأن جميع ابراج الهاتف النقال الموجودة حاليا، آمنة من أي تأثيرات اشعاعية، بينما تنسق مع وزارة الاتصالات والجهات المختصة لوضع ضوابط جديدة تخص نصبها.

وقال الوزير وكالة الدكتور جاسم الفلاحي لوسائل اعلام محلية إن "جميع ابراج الهاتف النقال المنصوبة ضمن المناطق السكنية أو قربها، آمنة من أي تأثيرات اشعاعية تضر البيئة أو الانسان"، موضحا أن "الخطورة تكمن بطبيعة التردد الدائري وليس الافقي المتبع في الابراج".

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