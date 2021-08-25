قرية جديدة في ايطاليا تنضم إلى مبادرة بيع المنازل بسعر يورو واحد..ما الذي يميزها؟

2021/08/25 | 07:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبحت مدينة ماينزا الريفية، خلال الشهر الحالي، أول مدينة في منطقة "لاتيوم" في روما تعلن عن بيع المنازل المتهالكة مقابل دولار واحد فقط على أمل إنعاش ثرواتها.

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