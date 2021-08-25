وزير النفط يوضح حول تأسيس 'شركة طاقة البصرة'

2021/08/25 | 09:20 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حدد وزير النفط إحسان عبد الجبار إسماعيل، الأربعاء، أهم مهام عمل شركة طاقة البصرة.

وقال إسماعيل في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (25 آب 2021)، إن "إقرار مجلس الوزراء تأسيس شركة طاقة البصرة، يهدف إلى أن تكون الشركة أحد أهم مرتكزات التحول في الطاقة وعنصر مهم من عناصر التنمية المستدامة في العراق".

وأضاف البيان، أن "من أبرز مهام الشركة أنها ستكون الجهة المسؤولة عن تمويل مشروع تطوير حقل الرميلة العملاق في جنوب العراق".

وكان مجلس الوزراء، قد أقر في جلسة، امس الثلاثاء توصية المجلس الوزاري للطاقة (109 لسنة 2021) بشأن موضوع إعادة هيكلة مشاركة شركة (BP) وشركة (بتروجاينا) في عقد الخدمة لحقل الرميلة/ شركة نفط البصرة، بحسب الآتي:

- الاستثناء من أحكام المادة (2) من نظام فروع الشركات الأجنبية (2 لسنة 2017)؛ ليتسنى للشركة الجديدة (البصرة للطاقة المحدودة)، البدء بإجراءات فتح فرع في العراق بعد تأريخ توقيع اتفاقية التنازل.

- استثناء هذه الحالة فقط من أحكام المادة (28) من عقد الخدمة لحقل الرميلة؛ كون إعادة هيكلة الرميلة لا ينسجم انسجاماً كاملاً وأحكام المادة المذكورة، إذ إن الشركة الجديدة ومؤسسيها (شركة BP وشركة بتروجاينا) ستكون لأغراض التنظيم الإدارية.

N.A

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