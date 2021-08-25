بقيمة 2.8 مليار دولار..استيرادات العراق للبضائع الايرانية للفترة من 21 آذار حتى 20 تموز 2021

2021/08/25 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ أعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، عن تسجيل قيمة الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 69 بالمئة في الثلث الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 /آذار حتى 20 /تموز 2021.وأوضح حميد زادبوم على موقع المنظمة، أن تجارة ايران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الثلث الاول فيما نمت الصادرات غير النفطية 65 بالمئة سعرا و27 بالمئة حجما خلال هذا الفترة.وأشار الى أن الصين تصدرت الترتيب بـ 4.4 مليار دولار تلاها العراق 2.8 مليار دولار والامارات 1.6 مليار دولار وتركيا 921 مليون دولار وافغانستان 728 مليار دولار./انتهى8

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