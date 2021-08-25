المستشار الفني لوزارة الاتصالات يعلن لـ/نينا/ عن البدء بمشروع مد الكبيل الضوئي في عموم مدينة الموصل

2021/08/25 | 10:22 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن المستشار الفني لوزارة الاتصالات صفوان جاسم عن البدء بمد مشروع الكيبل الضوئي في عموم مدينة الموصل مركز محافظة نينوى.وقال للوكالة الوطنية العراقية للانباء/ نينا /أن" وزارة الاتصالات ستباشر بمشروع مد الكيبل الضوئي في الموصل ،حيث تم احالة بنايات دوائر الاتصالات بمبلغ 5 مليارات دينار داخل المدينة "واضاف جاسم ان" الوزارة احالت بدالتي الزهور ونينوى بمبلغ 1,5 مليار دينار لإعادة اعمارهما وبمدة تستغرق (11 )شهرا في ايسر الموصل ضمن المرحلة الاولى وستكون هناك مرحلة ثانية سيتم من خلالها اعمار بدالتي اليرموك والنبي شيت ايضا في أيمن الموصل "/انتهى

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