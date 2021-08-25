2021/08/25 | 10:28 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادتراجعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد صعود قوي هذا الأسبوع حفزته خسارة ربع إنتاج المكسيك وإشارات إلى أن الصين، أكبر مستورد في العالم ، كبحت تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 سنتًا ، أو 0.55٪ ، إلى 67.17 دولارًا للبرميل بحلول الساعة 05:02 بتوقيت جرينتش …

ظهرت المقالة خام برنت يتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خام برنت يتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خام برنت يتراجع إلى 67 دولارًا للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).