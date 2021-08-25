نائبان يطالبان بمحاسبة مسؤولي قوات امنية ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين بسبب صمتهم عن انتهاكات القوات التركية للاراضي العراقية

2021/08/25 | 10:28 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا / طالب النائبان سركوت شمس الدين وغالب محمد علي ،بمحاسبة مسؤولي القوات الامنية ومسؤولين حكوميين ودبلوماسيين في العراق بسبب صمتهم عن انتهاكات القوات التركية للاراضي العراقية./انتهى8

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