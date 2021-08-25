الكشف عن تفاصيل جديدة عن محاور مؤتمر بغداد الإقليمي

2021/08/25 | 10:34 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاجتماع، الذي سيناقش الحرب في اليمن وانهيار لبنان وأزمة المياه الإقليمية، قد يتخذ خطوة نحو التقارب السعودي الإيراني على الرغم من أنهم لم يحددوا بعد مستوى التمثيل.

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