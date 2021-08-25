بينهم اجنبي الجنسية.. القبض على 34 مطلوبا في ديالى

2021/08/25 | 10:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

أعلنت قيادة شرطة ديالى، اليوم الأربعاء، القبض على 34 مطلوبا في ديالى بينهم اجنبي الجنسية.

وقالت القيادة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مفارز ودوريات من اقسام الشرطة وافواج طوارئ ديالى تمكنت خلال الممارسات الامنية من القاء القبض على (34) مطلوب احدهم اجنبي الجنسية لنفاذ فترة الإقامة".

وأضافت انه "تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم وتقديمهم للقضاء لينالوا جزائهم العادل".

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