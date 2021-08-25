السجن ست سنوات بحق مدير عام شركة السمنت العراقية وشريكه

2021/08/25 | 10:39 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية،الأربعاء، حكمين بالسجن المؤقت لمدة ست سنوات على كل من المدان (بهاء علاء عبد) و (علي صالح هادي) عن جريمة تدخل الأول بتعيين الثاني مديراً عاماً للشركة العامة للسمنت العراقية.وافاد مجلس القضاء الاعلى في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن “محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت الحكمين …

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