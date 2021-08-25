الصحة تتكلم عن فقدان المناتعة للملقحين اذا فعلوها هذا الشيء

2021/08/25 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادحذرت وزارة الصحة من فقدان المناعة التي اكتسبها الملقحون لاسيما المصابين بالامراض المزمنة في حال الاستمرار بالتهاون بالاجراءات الوقائية والخشية من تسجيل موجات وبائية اشد خطرا، بينما تعمل على فتح مختبرات جديدة لكشف تحورات الوباء في بغداد والمحافظات.وقالت عضو الفريق الطبي الاعلامي لوزارة الصحة ربى فلاح حسن في حديث صحفي، إن “العراق اجتاز …

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