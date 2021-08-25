2021/08/25 | 10:41 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد صعود قوي هذا الأسبوع حفزته خسارة ربع إنتاج المكسيك وإشارات إلى أن الصين، أكبر مستورد في العالم ، كبحت تفشي فيروس كورونا في الآونة الأخيرة.وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 37 … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اسعار النفط تتراجع بعد صعود قوي حفزته خسارة ربع إنتاج المكسيك وانباء السيطرة على الوباء في الصين) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اسعار النفط تتراجع بعد صعود قوي حفزته خسارة ربع إنتاج المكسيك وانباء السيطرة على الوباء في الصين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).