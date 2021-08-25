2021/08/25 | 10:50 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني تراجعت أسعار النفط، اليوم الأربعاء، بعد صعود قوي هذا الأسبوع حفزته خسارة ربع إنتاج المكسيك وإشارات إلى أن الصين، أكبر مستورد في العالم ، كبحت تفشي فيروس كورونا في الآونة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تراجع أسعار النفط بالأسواق العالمية المركز الخبري الوطني.

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