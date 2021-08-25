مصرف الرشيد يطلق التطبيق الخاص بتحديث بيانات المتقاعدين في الخارج

2021/08/25 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلن مصرف الرشيد عن اطلاق التطبيق الخاص بتحديث بيانات المتقاعدين الساكنين خارج العراق.واوضح المكتب الاعلامي للمصرف ان "هذا التطبيق سيوفر على المتقاعد عملية التحديث للبطاقة الخاصة بتسلم الراتب في مكان تواجده ومن دون اي وسيط"./انتهى8

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