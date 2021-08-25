بالصور ..المركبة التي اطلقت الصواريخ بين كركوك /اربيل

2021/08/25 | 11:29 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك /نينا/اعلن مصدر امني عن العثور على المركبة التي اطلقت الصواريخ بين كركوك /اربيل .وقال في تصريح صحفي اليوم تم الليلة الماضية اطلاق صواريخ كاتيوشا من قريه عمشه التابعه الى قضاء الدبس باتجاه اربيل وتم العثور على مركبة نوع كيا .مؤكدا انه تم اطلاق صاروخين من اصل اربعة صواريخ وكان احد الصواريخ سقط على قرية ( دولا بكرا )قرب اربيل ،ولم تسجل اي اضرار او اصابات ./انتهى

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