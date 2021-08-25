2021/08/25 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأفادت مديرية مكافحة إجرام بغداد، الأربعاء، بإلقاء القبض على متهم بالقتل وآخر بالسرقة.وذكرت المديرية، في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه، أن مفارزها “تمكنت من القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع حي العامل، حيث تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا وتوفيفه وفق أحكام المادة 406 من قانون العقوبات”.وأضاف البيان، أن “مفارز …

ظهرت المقالة في بغداد..



القبض على قاتل وسارق أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في بغداد.. القبض على قاتل وسارق) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في بغداد.. القبض على قاتل وسارق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).