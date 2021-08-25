العراق في صدارة مستوردي البضائع الايرانية بقيمة 2.8 مليار دولار

2021/08/25 | 11:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن رئيس منظمة التنمية التجارية الايرانية، عن تسجيل قيمة الصادرات غير النفطية نموا بنسبة 69 بالمئة في الثلث الاول من السنة المالية الجارية فترة 21 مارس/آذار حتى 20 يوليو/تموز 2021.وأوضح حميد زادبوم على موقع المنظمة، أن تجارة ايران الخارجية بلغت 29 مليار دولار في الثلث الاول فيما نمت الصادرات غير النفطية 65 بالمئة …

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