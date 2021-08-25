حكومة البصرة تبحث مع ممثلة أممية سبل إحياء مشاريع التراث وقطاع الاهوار

2021/08/25 | 11:30 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بحث المعاون الاداري لمحافظ البصرة، معين الحسن، مع مديرة مكتب برنامج الامم المتحدة للمستوطنات البشرية، انا سوافا، السبل الكفيلة بأحياء التراث وقطاع الاهوار في البصرة، وسبل تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين .وقال المعاون الإداري لمحافظ البصرة،في تصريح صحفي تم التوصل الى اتفاق مبدئي لتنفيذ مشاريع في مناطق الاهوار في جنوب العراق، لافتا الى ان الحكومة المحلية تثني على الجهود التي تقوم بها اليونسكو في سبيل تحقيق تنمية مستدامة بالمجالات كافة، ومنها المجال السياحي، مشيرًا إلى السعي لتعزيز الشراكات من المنظمات الدولية ومنها اليونسكو.ودعا إلى تكثيف الجهود بين الطرفين من خلال عقد ورش عمل مشتركة خاصة فيما يتعلق بموضوع السياحة والتراث الثقافي غير المادي والحرف التقليدية والصناعات الثقافية.وقدمت ممثلة برنامج الامم المتحدة، انا سوافا، شرحاً حول واحدا من أهم مشاريع الامم المتحدة لأحياء التراث في البصرة وهو مشروع (الشناشيل) الذي تم إطلاقه مؤخرًا والذي هو حصيلة جهد كبير قدم مسبقا للأمم المتحدة واعتمد على الدراسات الأولية التي قدمت من خلال مكتب العراق .وأكدت ممثلة اليونسكو مكانة العراق كشريك يعتمد عليه خاصة في المجالات السياحية، مضيفة أن اليونسكو لديها خطة تشاركية وبرامج تنموية رغم قلة التمويل، لاسيما وان البرنامج يسعى الى استهداف المناطق الفقيرة من خلال تطوير البنى التحتية، وسبل إدماج مفاهيم التنمية البشرية في هور الحمار ومناطق أخرى في الجنوب العراقي .وأضافت ان الامم المتحدة قامت بافتتاح مكتب ( un) في محافظة البصرة، لافتة الى ان البرنامج يستهدف عددا من مناطق العراق منها ؛ الانبار والبصرة والعمارة وكردستان./انتهى

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