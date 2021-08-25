2021/08/25 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / المركز الخبري الوطني مرض الكبد غير الكحولي هو مصطلح يطلق على مجموعة من الحالات التي يسببها تراكم الدهون في الكبد.وعادة ما تظهر عند الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.ويمكن […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص خمس “علامات حمراء” تنذر بإصابة كبدك بهذا المرض الخطير المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خمس “علامات حمراء” تنذر بإصابة كبدك بهذا المرض الخطير) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خمس “علامات حمراء” تنذر بإصابة كبدك بهذا المرض الخطير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).