الأمن البحريني يعتقل مواطنين شاركوا في مراسم عاشوراء في كربلاء

2021/08/25 | 11:36 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كانت الشبكة قد نشرت تقريرًا حول مسلسل الانتهاكات والقمع الطائفي الممنهج بحقّ المظاهر العاشورائيّة، وذلك على مدى الأيّام 11 و12 و13 من محرّم.

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