الفياض يصل الموصل

2021/08/25 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغداد

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، الى مدينة الموصل.

وقالت الهيئة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "الفياض وصل إلى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة في زيارة تفقدية للمناطق المحررة والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا".

وأضافت ان "الزيارة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال بذل المزيد من الجهود الأمنية والمبادرات الخدمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة".

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