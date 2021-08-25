العراق يوافق على مشروع يسمح لشركتين اجنبيتين الاستثمار في حقل الرميلة لمدة 13 عاماً - عاجل

2021/08/25 | 11:39 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت شركة "بريتش بيتروليوم" النفطية البريطانية، ان الحكومة العراقية وافقت، على مشروع، سيسمح للشركة وشركة بتروتشاينا بمواصلة الاستثمار في حقل الرميلة النفطي الى عام 2034.

وقالت الشركة في بيان ترجمته (بغداد اليوم)، ان "العراق وافق على خطة الشركة المتمثلة على فصل وتدوير عملياتها في حقل الرميلة النفطي كونها تتطلع إلى تحويل التركيز إلى الاستثمارات منخفضة الكربون، مشيرا الى ان الشركة الجديدة ستمتلك، "البصرة للطاقة المحدودة"، حصة بريتش بيتروليوم في حقل الرميلة النفطي ، بشكل مشترك مع شركة البترول الوطنية الصينية، وهي أحدى شريكات بريتش بيتروليوم في الموقع".

وأكد ان "المشروع العراقي المشترك الجديد سيسمح لشركة بريتيش بتروليوم وشركة بتروتشاينا بمواصلة الاستثمار في حقل النفط طوال مدة العقد الحالي الذي ينتهي في 2034، اذ ان المشروع سيسمح للشركاء بالحصول على تمويل خارجي اضافي ".

واكتشف حقل الرميلة النفطي عام 1953 ، ويعد الأكبر من ناحية إجمالي إنتاج العراق ، بدأ الإنتاج في الحقل في عام 2010 وتبلغ طاقته حوالي 2.1 مليون برميل يوميًا ، وبحسب الاحصائيات أنتجت حوالي 1.5 مليون برميل يوميا في عام 2020.

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