الهند تسجل أكثر من 35 ألف إصابة جديدة بكورونا

2021/08/25 | 11:52 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ قالت الحكومة الهندية إن البلاد سجلت أكثر من 37.5 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي الإصابات فيها إلى 32.51 مليون .وجاء في بيان، اليوم الأربعاء، إن البلاد سجلت 37593 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا في الساعات الأربع والعشرين الماضية، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة إلى 32.51 مليون .[…]

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