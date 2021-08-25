2021/08/25 | 11:53 - المصدر: عين العراق

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السياسية

الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 11:40 صباحاً | عدد القراءات : 39

المالكي يصل أربيل في زيارة رسمية

وصل زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ووفد مرافق له، الى إقليم كوردستان، في زيارة رسمية.

وأفاد وسائل اعلام بانعقاد اجتماع، يجمع مسعود بارزاني،و نوري المالكي، بحضور وفد دولة القانون.

وكان مصدر من مكتب دولة القانون صرح ، إنه من المقرر أن يزور وفد رفيع المستوى برئاسة نوري المالكي إقليم كوردستان يوم الأربعاء.

ومن المؤمل إن الوفد سيلتقي مع الرئيس مسعود بارزاني والمكتب السياسي للحزب الديمقراطي الكوردستاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني.

هذا وتشير تقارير إعلامية الى بدأ عملية التنسيق لعودة نوري المالكي لسدة الحكم في العراق بعد ما تخلت بعض القوى السياسية من حق جماهيرها في الانتخابات.





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