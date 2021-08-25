2021/08/25 | 11:57 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادصل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي اليوم الأربعاء إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان.ويرافق المالكي وفد رفيع المستوى من ائتلافه، وفقا للمعلومات المتوفرة.وسيلتقي المالكي مع كل من الزعيم الكوردي مسعود بارزاني، ورئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني لبحث آخر المستجدات على الساحة السياسية العراقية إضافة إلى الانتخابات المبكرة في البلاد المزمع إجراؤها في …

ظهرت المقالة المالكي يصل إقليم كوردستان أولاً على النور نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالكي يصل إقليم كوردستان) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالكي يصل إقليم كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).