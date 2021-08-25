2021/08/25 | 11:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفي فلسطيني متأثرا بجروح أصيب بها، السبت الماضي، شرق مدينة غزة خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلي على ما أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة الأربعاء.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصرع فلسطيني بعد إصابته خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصرع فلسطيني بعد إصابته خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).