مخاوف جديدة من استيلاء طالبان على

2021/08/25 | 11:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك مخاوف متزايدة من أن طالبان قد استولت على البيانات الرقمية العسكرية الأمريكية ويمكن أن تستخدمها لاستهداف حلفائها.

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