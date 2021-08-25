دراسة من مركز السيطرة على الأمراض: فعالية لقاح فيروس كورونا تنخفض من 91٪ إلى 66٪ ضد

2021/08/25 | 12:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت دراسة جديدة من مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أن فعالية لقاح فيروس كورونا ضد "متغير دلتا" تبلغ 66٪، هذا انخفاض كبير عن فعالية 91٪ الذي أظهرها اللقاح من قبل.لكن خبراء الصحة يقولون إن جرعة ثالثة من اللقاح يمكن أن تزيد من الفعالية وتحمي الناس بشكل أفضل من المتغير الجديد للفيروس.

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