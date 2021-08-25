الحشد ينهي عملية تفتيش مطيبيجة بتدمير 6 مضافات لداعش

2021/08/25 | 12:00 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية تفتيش مطيبيجة بتدمير 6 مضافات لداعش.وذكر إعلام الحشد، في بيان تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “اللواء 88 في الحشد الشعبي انهى اليوم، […]

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