براءة اختراع لتدريسي في جامعة واسط

2021/08/25 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الكوت/نينا/ منح الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية براءة اختراع للتدريسي في كلية الهندسة بجامعة واسط الدكتور اسعد حافظ حميش وبالاشتراك مع الباحثة شيرين عدنان نهر الزاملي على تصنيعهما جهاز لتمثيل الامطار في حالات مختلفة .وقال رئيس الجامعة الدكتور مازن الحسني لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/ان:" هذا الجهاز هو جزء من رسالة ماجستير للباحثة يمكن من خلاله دراسة مشاكل الامطار بمختلف الحالات والاثار الجانبية لها على سطح التربة وتأثيرها على طبقات التربة وتكوين الاخاديد نتيجة الجريان فضلا عن تكوّن الترسبات في القنوات النهرية ".واضاف :" تم تصنيع الجهاز من مواد متوفرة بالسوق المحلية وبطريقة علمية تجعل تساقط القطرات وسرعتها وميلها وشدة الامطار شبيهة تماما بواقع الحال باستخدام نوع خاص من النوزلات التي يمكن من خلالها التحكم بالشدة المطرية"./إنتهى

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