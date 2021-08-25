عرض لوحات جديدة في «إبداع» للإماراتي عبدالرحيم سالم

2021/08/25 | 12:00 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دبي / نينا/ يعرض الفنان التشكيلي الإماراتي عبدالرحيم سالم الحائز على عدة جوائز، تشكيلته الجديدة من الأعمال الفنية في شهر أغسطس الجاري في فندق وأجنحة تايم أوك دبي.وتتضمن سلسلة الأعمال الفنية الجديدة التي تحمل اسم «إبداع» عشر لوحات تتراوح أسعارها من 25 ألف درهم إلى 30 ألف درهم وتصور فيها رؤية سالم الفريدة لعناصر الأرض وأنوار الإيمان وظلال الأمل وانعكاساته على الوجود من خلال اتحاده التجريدي بين الألوان والأشكال، إذ يصور سالم ببلاغة أفكاره الحميمة عن الإبداع والحياة والنمو والتغيير.وبدأ سالم، أحد رواد المشهد الفني بدولة الإمارات والمؤسس المشارك لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية بالرسم في سن الرابعة عشرة قبل أن يدرس الفنون الجميلة في جامعة القاهرة./انتهى

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