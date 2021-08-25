الثقافة النيابية: مساعٍ لتعديل قوانين تصبّ في صالح المستثمرين

2021/08/25 | 12:01 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أوصت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب، اليوم الأربعاء، بأربعة إجراءات للنهوض بالواقع السياحي، فيما كشفت عن مساعٍ لتعديل قوانين تصب في صالح المستثمرين.

وقالت رئيس اللجنة سميعة الغلاب، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "اللجنة حثت هيئة السياحة والآثار في وزارة الثقافة خلال اجتماعات متعددة على فتح مجال الاستثماري للقطاعين، وتسهيل عمل المستثمرين، وتذليل العقبات التي تواجه عملهم، مع تقليل الاجراءات الطاردة لعملية الاستثمار".

وأضافت أن "اللجنة فاتحت رئاسة مجلس الوزراء لتفعيل قرار رقم (100) الذي يخص النهوض بالواقع السياحي".

وأشارت إلى أن "اللجنة تسعى الى تعديل القوانين التي تصب في صالح المستثمرين في المناطق الآثارية والسياحية"، لافتة الى أن "العراق يمتلك آلاف المواقع التي تستحق النهوض بواقعها".

وبحثت لجنة الثقافة والسياحة والآثار في مجلس النواب في وقت سابق، مع رئيس هيئة السياحة التابعة لوزارة الثقافة والسياحة والآثار الاستثمارات السياحية وكيفية تفعيلها، وسبل زيادة الإيرادات المالية لدعم خزينة الدولة.

وذكر بيان للجنة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنها "أكدت اثناء استضافتها رئيس هيئة السياحة حمود اليعقوبي، على ضرورة الاهتمام بالواقع السياحي من خلال عقد ورش عمل تمهيداً لعقد مؤتمر عام في مبنى مجلس النواب تتبناه اللجنة لتطوير الواقع السياحي في البلاد".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش أسباب تراجع الإيرادات من عام 2014 والخطط المستقبلية للهيئة وزيادة معاهد وكليات السياحة والفندقة، واعلان المشاريع الاستثمارية من أجل توفير فرص عمل للعاطلين وانتشال هذا القطاع الحيوي من الركود".

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