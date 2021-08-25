رئيس هيئة الحشد الشعبي يصل إلى الموصل

2021/08/25 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الموصل.

وقالت الهيئة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "الفياض وصل إلى مدينة الموصل على رأس وفد من الهيئة في زيارة تفقدية للمناطق المحررة والوقوف على أبرز احتياجاتها أمنيا وخدميا".

واضاف البيان، ان "الزيارة تهدف لتعزيز الأمن والاستقرار من خلال بذل المزيد من الجهود الأمنية والمبادرات الخدمية بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المحافظة".

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