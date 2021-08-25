القبض على متهم بالقتل وآخر بالسرقة في بغداد

2021/08/25 | 12:06 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية مكافحة إجرام بغداد، اليوم الاربعاء، القبض على متهم بالقتل وآخر بالسرقة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارز مديرية مكافحة إجرام بغداد تمكنت من إلقاء القبض على متهم قام بجريمة قتل ضمن قاطع حي العامل"، مشيرة الى، انه "تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه أصوليا وتوفيفه وفق أحكام المادة ٤٠٦ من قانون العقوبات".

الى ذلك ألقت "مفارز مكتب مكافحة إجرام الدورة القبض على متهم بالسرقة لقيامه بسرقة مبلغ (17 الف دولار مع جهاز آيفون) من احد المواطنين، تم عرض المتهم أمام أنظار قاضي التحقيق، وقرر توقيفه وفق أحكام المادة ٤٤٦ من قانون العقوبات".

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