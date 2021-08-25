الرافدين يعلن إطلاق دفعات جديدة من الرواتب

2021/08/25 | 12:06 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلن مصرف الرافدين، الأربعاء، إطلاق دفعات جديدة من الرواتب.

وقال إعلام المصرف في بيان مقتضب اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، إنه "سيتم توزيع رواتب المعين المتفرغ لمستفيدي هيئة رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاصة‏ عبر البطاقة الالكترونية".

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