2021/08/25 | 12:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلن مصرف الرشيد، اليوم الاربعاء، إطلاق التطبيق الخاص بتحديث بيانات المتقاعدين في الخارج.وذكر بيان للمصرف، تلقاه “المركز الخبري الوطني”، أن “مصرف الرشيد أطلق التطبيق الخاص بتحديث بيانات المتقاعدين الساكنين […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الرشيد يطلق التطبيق الخاص بتحديث بيانات متقاعدي الخارج المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرشيد يطلق التطبيق الخاص بتحديث بيانات متقاعدي الخارج) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرشيد يطلق التطبيق الخاص بتحديث بيانات متقاعدي الخارج) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).