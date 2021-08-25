البرلمان يستضيف خمسة مسؤولين بشأن تعيينات الصحة

2021/08/25 | 12:23 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت لجنة الصحة والبيئة النيابية، اليوم الاربعاء، عن استضافة خمسة مسؤولين بشأن تعيينات الصحة والاجراءات الخاصة للحد من كورونا اضافة الى توفير اللقاحات.وقال عضو اللجنة جواد الموسوي في تصريح صحفي، ان “اللجنة استضافت اليوم وزير الصحة وكالة هاني العقابي ومدير شركة كيماديا علي البلداري ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي والوكيل الاداري لوزارة […]

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