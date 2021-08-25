2021/08/25 | 12:55 - المصدر: عين العراق

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الأربعاء 25 أغسطس 2021 | 12:48 مساءً

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وزير التخطيط يبحث مع البنك الدولي اليات الاصلاح الاقتصادي في العراق

بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، اليوم، الاربعاء، مع مدير دائرة الشرق في البنك الدولي، "ساروج كومار جا" ورمزي نعمان ممثل البنك الدولي في العراق، عددا من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مناقشة قضية التغيير المناخي وماهي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا المجال.



وقال وزير التخطيط خلال اللقاء ان" الحكومة العراقية اتخذت عددا من القرارات الهامة في هذا الشأن، من بينها التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وايلاء هذا الامر اهتماما استثنائيا".



كما ناقش الطرفان، حاجة العراق الى الدعم الدولي في عمليات اعادة الاعمار ومعالجة الفجوات التنموية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص، وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، وفقا لما تضمنته خطة الاصلاح الحكومية (الورقة البيضاء) من مسارات وسياسات اصلاحية.

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