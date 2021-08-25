"التحالف" يعلن إسقاط مسيرة حوثية استهدفت خميس مشيط

2021/08/25 | 12:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن الذي تقوده الرياض، إسقاط طائرة مسيرة أطلقتها ميليشيات جماعة الحوثيين تجاه مدينة خميس مشيط جنوبي السعودية.

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