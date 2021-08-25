الجيش الأردني يحبط محاولة تسلل من سوريا

2021/08/25 | 12:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية اليوم الأربعاء، بأن المنطقة العسكرية الشمالية أحبطت مساء أمس محاولة تسلل شخص من سوريا إلى الأردن.

وأكد المصدر، وفقاً لبيان على موقع القوات المسلحة الأردنية، القبض عليه، وتحويله إلى الجهات المختصة.

وأكد المصدر أن القوات الأردنية “ستتعامل بكل قوة وحزم مع أي عملية تسلل أو محاولة تهريب لحماية الحدود ومنع من تسول له نفسه العبث بالأمن الوطني الأردني”.

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