2021/08/25 | 13:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هل أنت من الأشخاص الذين يغامرون في تناول الطعام؟ إذا كنت كذلك، فقد تفقد وزناً أكثر مقارنة بالأشخاص الذين يختارون ما يأكلونه

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جرّب أكل لسان البقر أو الأرنب.. كيف يمكن للمغامرة في عادات الأكل أن تساعدك على إنقاص الوزن؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جرّب أكل لسان البقر أو الأرنب.. كيف يمكن للمغامرة في عادات الأكل أن تساعدك على إنقاص الوزن؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).