التغيير: قوات حرس الحدود تقف مكتوفة الايدي امام التوغل التركي

2021/08/25 | 13:09 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مجلس النواب يجب ان يستضيف وزير الخارجية فؤاد حسين لسكوته الدائم على تلك الاعتداءات.

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