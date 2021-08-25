2021/08/25 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#عبدالامير_الركابي تنتقل الراسمالية متحولة، من راسمالية طبقية، الى راسمالية آلية، هذا التطور يأتي باعقاب الانقلاب البرجوازي / الطبقي، و انتهاء الاقطاع ضمن حالة انقلابيه غير مسبوقة اصطراعيا، طبقيا، وفي ظل حالة انقلاب كوني كيفي على مستوى العملية الانتاجيه، نقلتها من اليدوية الى الالية، الامر الذي انهى في حينه، شطرا زمنيا طويلا واساسيا من تاريخ المجتمعية وتشكلاتها، وانماطها، والاليات الناظمه لحركة تفاعلها.



هذا ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نهاية القرن الامريكي والفوضى الكونيه/3 - عبدالامير الركابي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نهاية القرن الامريكي والفوضى الكونيه/3 - عبدالامير الركابي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).