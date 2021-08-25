2021/08/25 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن اللواء 88 في الحشد الشعبي، اليوم الأربعاء، انتهاء عملية تفتيش منطقة العيث في مطيبيجة بمحافظة صلاح الدين.

وقال اعلام الحشد في بيان ورد للسومرية نيوز أن "قوات اللواء 88 من الحشد الشعبي، تمكن من العثور على 6 مضافات لعناصر داعش إحداها تحتوي على مواد طبية وغذائية، اذ دمرت فرق مكافحة المتفجرات في اللواء المضافات بالكامل لكي لا تستغل من قبل الإرهابيين مجددا".

وشرع اللواء 88 في الحشد الشعبي، صباح اليوم، بعملية أمنيّة لملاحقة فلول داعش في منطقة العيث والقرى المحيطة بها ضمن قاطع عمليات مطيبيجة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تدمير 6 مضافات لداعش في مطيبيجة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تدمير 6 مضافات لداعش في مطيبيجة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).