التخطيط تبحث اليات الاصلاح الاقتصادي مع البنك الدولي

2021/08/25 | 13:12 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

بحث وزير التخطيط خالد بتال النجم، الاربعاء، مع البنك الدولي اليات الاصلاح الاقتصادي في العراق، فيما أكد الوزير اتخاذ الحكومة قرارات هامة تتعلق بالتغيير المناحي.

وذكر بيان لوزارة التخطيط اطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، ان "النجم استقبل، مدير دائرة الشرق في البنك الدولي ساروج كومار جا، والوفد المرافق له، الذي ضم رمزي نعمان ممثل البنك الدولي في العراق، وعدد من العاملين ضمن بعثة البنك في بغداد".

واوضح أن "اللقاء بحث عدد من القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك، ومن بينها مناقشة قضية التغيير المناخي وماهي الاجراءات التي يمكن اتخاذها في هذا المجال".

واضاف انه "تم مناقشة حاجة العراق الى الدعم الدولي في عمليات اعادة الاعمار ومعالجة الفجوات التنموية، من خلال تحسين البيئة الاستثمارية ودعم القطاع الخاص، وتحقيق الاصلاح الاقتصادي، وفقا لما تضمنته خطة الاصلاح الحكومية (الورقة البيضاء) من مسارات وسياسات اصلاحية شاملة".

واكد وزير التخطيط بحسب البيان، ان "الحكومة العراقية اتخذت عددا من القرارات الهامة في هذا الشأن، من بينها التوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة والمتجددة، وايلاء هذا الامر اهتماما استثنائيا".

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