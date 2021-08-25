مواطن عراقي يتبرع ببناء مدينة مصغرة بالقرب من أور

2021/08/25 | 13:14 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

كشف مدير متحف الناصرية الحضاري عامر عبد الرزاق، عن خطط لتطوير مدينة أور الأثرية، لافتًا إلى وجود متبرع عراقي لبناء مدينة مصغرة بالقرب من مدينة أور.

وقال عبد الرزاق في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية، إن "زيارة البابا فرنسيس إلى مدينة أور في السادس من آذار/مارس الماضي كانت مهمة وحققت نقلات نوعية للعراق سواء أكان المجال إعلاميًا أم اقتصاديًا أم تسويقيًا أم اجتماعيًا أم سياسيًا"، مبينًا أن "الحدث تم نقله من قبل أكثر من 450 قناة إعلامية عالمية".

وأضاف، أن "مدلولات هذه الزيارة كثيرة جدًا من باب المجتمع الدولي ومن باب الجانب العراقي، فإن الكثير من الدول لديها الرغبة بالتواصل والاستثمار بالقرب من مدينة أور، وبناء مدن سياحية بالقرب منها".

وأوضح، أن "مشروع قرار 38 الذي شكله رئيس الوزراء برئاسة الأمين العام لمجلس الوزراء وهو أحد اعضاء لجنة تطوير وتأهيل مدينة أور لا سيما بعد زيارة بابا الفاتيكان" ، مؤكدًا أنه "تم وضع تخصيصات مالية لها لتعبيد الطرق، وتوفير المياه، وبناء مدينة الإبراهيمية بالقرب من مدينة أور".

ولفت إلى "وجود متبرع عراقي مسيحي لبناء مدينة مصغرة بالقرب من مدينة أور تضم كنيسة ومسجدين وبعض المرافق السياحية".

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