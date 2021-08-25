هل رفض سان جيرمان عرض ريال مدريد بشأن مبابي؟

2021/08/25 | 13:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت قناة TF1 الفرنسية، الثلاثاء، أن نادي باريس سان جيرمان رفض عرض ريال مدريد بشأن شراء نجم الفريق الفرنسي، كيليان مبابي.وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن ريال مدريد قدم عرضا بقيمة 160 مليون يورو لشراء مبابي، قبل إغلاق باب الانتقالات الصيفية.وبحسب صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية، فإن النادي الباريسي لم يقم بصياغة رد […]

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