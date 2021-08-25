العراق يتلقى رسالة من وزير الطاقة الإماراتي حول قطاع النفط

2021/08/25 | 13:21 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

تسلم وزير النفط العراقي احسان عبد الجبار اسماعيل، الأربعاء، رسالة من وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي تؤكد أهمية تعزيز التعاون في قطاع النفط والطاقة.

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وذكر بيان لوزارة النفط، تلقى "ناس" نسخة منه، (25 آب 2021)، أن "وزير النفط احسان عبد الجبار اسماعيل استقبل سفير دولة الإمارات العربية المتحدة في بغداد سالم عيسى القطام الزعابي".

وأضاف أن "السفير سلم رسالة وزير الطاقة والبيئة سهيل محمد المزروعي الى وزير النفط تضمنت التأكيد على أهمية تعزيز وتوسيع افاق العلاقات والتعاون الثنائي في قطاع النفط والطاقة، كذلك توجيه الدعوة لحضور معرض ومؤتمر أديبك الذي يقام في شهر تشرين الثاني 2021" .

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